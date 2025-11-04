各国の長期金利（NY時間08:59）（日本時間22:59）（%） 米2年債 3.574（-0.031） 米10年債4.089（-0.021） 米30年債4.676（-0.015） ドイツ2.650（-0.017） 英国4.408（-0.027） カナダ3.147（+0.002） 豪州4.350（+0.014） 日本1.663（+0.016） ※米債以外は10年物