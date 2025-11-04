東京都世田谷区松原1丁目の集合住宅で4日朝、110番を受けて駆け付けた警察官が乳児の遺体を発見した。警視庁北沢署は、生後3カ月の長女を自宅浴室で殺害したとして、殺人容疑で住人の職業不詳鈴木沙月容疑者（28）を逮捕した。容疑を認め「夫と離婚協議中で、親権を取られるぐらいなら娘を殺して自分も死のうと思った」と供述している。署によると死亡したのは優愛ちゃん。逮捕容疑は3日午後10〜11時ごろ、首や腹を刃物で切り