日本維新の会の藤田文武共同代表は４日の記者会見で、公設秘書が代表を務める会社にポスター代などとして計約２０００万円を支払っていたことを巡り、適法との認識を示しつつ、「誤解や疑念を招くという指摘や批判は真摯（しんし）に受け止めたい。今後は当該企業に発注しない」と述べた。共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版によると、藤田氏側は２０１７〜２４年、公設第１秘書が代表を務める兵庫県西宮市の会社にビラデザ