DxO Labsは、Photoshop向けプラグイン「Nik Collection 8.2」を11月4日（火）に発売した。価格は新規購入が2万999円、旧版からの更新は1万1,999円。既存のNik Collection 8ユーザーは無料でアップデートできる。 今回のアップデートでは、紙の質感を再現するテクスチャを30種類追加。繊細なマット仕上げから豊かなグレインの水彩画まで搭載した。従来の写真、趣のある紙、アンティーク紙からイ