11月４日、サンフレッチェ広島はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第４節で、韓国の江原FCと広島サッカースタジアムで対戦。１−０で大会２勝目を挙げた。序盤から相手にボールを握られて、チャンスを作れず、前半は０−０で終える。それでも後半に均衡を破ったのは広島。62分、ジャーメイン良のシュートは相手GKにストップされるが、そのこぼれ球を加藤陸次樹が豪快に蹴り込んだ。69分には佐々木