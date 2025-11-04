Photo: 小暮ひさのり 人間がやるべきことが、また一つ無くなりそう。11月9日まで、東京ビックサイトで開催されているジャパンモビリティショー 2025では、さまざまな乗り物やテクノロジーの未来に触れることができます。そしてこれもまた「モビリティ」の未来のカタチ。三菱重工機械システムが展示していたのは、「人を運ぶ」ではなく、「車両を運ぶ」ための「車両搬送ロボット」