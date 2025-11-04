2025年11月3日、中国のポータルサイト・捜狐に「劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』がついに中国公開決定」と題した記事が掲載された。記事はまず、「劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』がついに中国で公開されることが発表された。同作はすでに20年以上前の作品ではあるが、その完成度はいまだにシリーズ上位に位置する。劇場版特有の『芸術＝爆発』という作風を確立したほか、全編にわたり緊迫したテンポと張り