今年7月、千葉県のJR我孫子駅で20代の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして逮捕された東京消防庁の40代の男性職員について、千葉地検は先月31日付で不起訴処分としました。千葉地検は不起訴の理由について「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。