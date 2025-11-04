¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê71¡Ë¤é¤¬4Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÂè25²ó¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2001Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡¢²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éºÇ¿·¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡¢Âçºå¤æ¤«¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸ÊüÁ÷¡¢À¸±éÁÕ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¾å¾Â¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¥­¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«²è¼«»¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸µã¤­¾Ð¤¤¡×¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤È¤Î¡ÖÆ»ÆÜËÙ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ê¤Ç¡ÖÂç