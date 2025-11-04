演歌歌手天童よしみ（71）、NMB48らが4日、大阪市のNHKホールで「第25回わが心の大阪メロディー」に出演した。2001年から続く、懐かしの名曲から最新ポップスまで披露する、大阪ゆかりのアーティストによる生放送、生演奏でのライブパフォーマンス。司会は今田耕司とファーストサマーウイカが務めた。天童は「あんたの花道」と「なめとんか」を歌い、「第1回から出させてもらってる。毎年、一番元気を与えてくれて、エネルギーを与