11月4日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー シーズン2』が放送。モデルのゆうちゃみが、霊感を持つ妹と神戸の六甲山にドライブに行った際に体験した心霊現象を明かした。【映像】霊感のあるゆうちゃみの妹（全身あり）同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”