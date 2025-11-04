元五輪選手の高橋成美が4回連続で“5択透視”を成功。アスリート人生で培った“目に見えないものを信じる力”が超能力トレーニングに生かされていると超常現象研究家・秋山眞人が太鼓判を押す一幕があった。【映像】透視を次々と成功させる高橋成美『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今