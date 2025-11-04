11月4日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー シーズン2』が放送された。モデルのゆうちゃみが、大人びたファッションで出席した小学校卒業式の写真を公開し、スタジオを驚かせた。【映像】ゆうちゃみ、小学校卒業式の写真（全身あり）同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を