爵位を授与されたベッカムさん（左）と妻ビクトリアさん＝4日、ロンドン近郊ウィンザー城（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーの元イングランド代表主将デービッド・ベッカムさん（50）が4日、ロンドン近郊のウィンザー城で、チャールズ英国王からナイトの爵位を授与された。英PA通信によると、ベッカムさんはサッカーだけでなく、10代後半から取り組む慈善活動の功績も認められたことを「大きな名誉だ。強制されたことはなく