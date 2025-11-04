プレミアリーグ第10節ノッティンガム・フォレスト対マンチェスター・ユナイテッドの一戦は2-2のドローに終わった。好調のユナイテッドは3連勝中でフォレストのホームであるシティ・グラウンドに乗り込んだが、4連勝とはならなかった。48分、50分と立て続けに失点し、終盤アマド・ディアロのゴールでなんとか引き分けに持ち込んでいる。ユナイテッドのサポーターであるフランク・イレットさんはユナイテッドが5連勝するまで髪を切ら