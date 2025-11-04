25-26シーズンのプレミアリーグでは10試合を終えて勝ち点2と苦しいウルブズ。すでにヴィトール・ペレイラ前監督の解任に踏み切っており、後任となる新監督を探している。『The Athletic』は後任候補として元ウルブズのゲイリー・オニール氏、元マンチェスター・ユナイテッドのエリック・テン・ハーグ氏、元ミドルズブラのマイケル・キャリック氏、現ミドルズブラのロブ・エドワーズ監督らの名前が挙がっていると報じている。ただ、