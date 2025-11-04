元MBSで、現在はビジネス系映像メディアの運営を手がける「PIVOT」でMC・プロデューサーを務める野嶋紗己子アナウンサー（29）が4日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。白無垢姿のショットを投稿し、「結婚しました！」と報告。「ラジオ後、たくさんの温かいご連絡頂いて感無量です。とっても素敵な晴れでした。これからも皆さまどうぞよろしくお願いします！」とメッセージを送った。野嶋アナは3日、ナビゲーターを務