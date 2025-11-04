送検のため、札幌・北署を出る中村純一容疑者＝2日札幌市北区の住宅で女性（55）が殺害され、両親の住人夫婦も死亡した事件で、3人の遺体には首や胸など、上半身を中心に刺し傷が複数あったことが4日、捜査関係者への取材で分かった。札幌・北署によると、殺人容疑で逮捕された女性の弟の無職中村純一容疑者（41）＝同市北区＝は「3人をナイフで刺した」と供述。姉に強い殺意を抱き、両親の死にも関与した疑いがあるとみて裏付け