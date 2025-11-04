メ～テレ（名古屋テレビ） 11月2日、岐阜県の北アルプス槍ヶ岳で登山していた男女が遭難し、このうち60歳の女性が死亡しました。 警察によりますと、2日午後5時40分ごろ、高山市の槍ヶ岳山荘付近で、登山をしていた男性から「天候が悪く、雪が多い。行動が難しい」と通報がありました。 男性は女性と2人で登山をしていて、通報の翌日、警察の救助隊らが2人を発見しました。男性は自分で歩くことができ、命に別状はあ