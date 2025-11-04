◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）町田1―2メルボルンC（2025年11月4日町田GIONスタジアム）FC町田ゼルビアはメルボルンC（オーストラリア）に1―2で敗れ、今大会初黒星を喫した。前半1分にオウンゴールで先制点を許し、後半アディショナルタイムに決勝点を奪われた。守備を看板とするチームが、失点で始まり失点で終わる屈辱的な敗戦。ぼう然とした表情で試合後会見に臨んだ黒田剛監督は2