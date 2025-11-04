北京市亦荘（北京経済技術開発区）で2日、第1回中国（国際）ロボット弁論大会の準決勝が開催された。中国新聞網が伝えた。この大会では人とロボットの対話・汎化能力の検証・AI同士の対決というスタイルを通じて、ロボットの論理的思考力、言語表現力、臨機応変な対応能力を総合的に評価する。（提供/人民網日本語版・編集/KM）