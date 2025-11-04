兵庫県加古川市の国道で14台の車が絡む事故がありました。うち1台を運転していた男性の死亡がその場で確認され、死亡したのは加古川市に住む無職の78歳の男性であることがわかりました。また、この事故で子どもを含む17人がケガをしました。午後4時半ごろ、加古川市の国道250号で車あわせて14台が絡む事故がありました。警察などによりますとこのうち1台を運転していた市内に住む岡本年明さん（78）の死亡が現場で確認され、