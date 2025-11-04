GPシリーズ第3戦スケートカナダから帰国した男子で3位の三浦佳生＝4日、羽田空港フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第3戦スケートカナダで3位に入った男子の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が4日、羽田空港に帰国した。第1戦10位から復調を示し、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会の全日本選手権（12月・東京）に向けて「ここから追い込んで、全日本はベストの姿でいけるようにしたい」と意気込んだ。