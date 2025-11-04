俳優の山田孝之さん（42）が4日、福田雄一監督が手掛ける映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開予定）の新解釈決起会見に、ムロツヨシさん（49）、佐藤二朗さん（56）らと登場。長く伸ばしたヒゲについて語りました。イベントは自己紹介ならぬ、お互いを紹介しあう“他己紹介”からスタート。山田さんはムロツヨシさんを「とにかく努力。苦労人でございます」と紹介。続けて「ムロツヨシという人は人を笑わせる、幸せにするために