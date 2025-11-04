TOKYO FMで放送している秋元康氏プロデュースの深夜のガチトーク番組『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木深1：00〜）では、3日深夜放送からのラインナップが発表された。【画像】映画『Love Letter』ポスター＆場面写真3日深夜の放送にカンニング竹山×松嶋尚美、4日深夜に三國清三×隈研吾、5日深夜にお笑いコンビ・デニス×角由紀子、6日深夜に竹中直人×岩井俊二が登場する。台本なしという状況で、どんな話題が繰り広げられる