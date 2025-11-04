アイドルグループ・SUPER EIGHTが、3日に大阪で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に参加。メンバーの横山裕さん（44）が、村上信五さん（43）の"政界進出ネタ"をイジる場面がありました。今年で9回目となる『御堂筋ランウェイ』。大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクが先頭を歩く中、大阪出身のゆうちゃみさんや紅ゆずるさんらによるファッションショーや、人気キャラクターらによるユニバーサル・スタジオ・ジャパン