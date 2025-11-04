高円宮妃久子さまは４日、東京・上野の上野の森美術館で開催中の展覧会「正倉院ＴＨＥＳＨＯＷ」（読売新聞社など主催）を鑑賞された。同展は、正倉院（奈良市）が１３００年近く守ってきた宝物の魅力と歴史を最新のデジタル技術で伝えている。毎年のように正倉院展に足を運ぶ久子さまは、会場のスクリーンに映し出された高精細映像で、肉眼では捉えにくい装飾の細部を目にして「こんなにきれいに」と驚かれていた。同展