４日の日本テレビ「秋の爆笑さんま御殿」は、健康オタクＶＳカラダ甘やかし軍団と題して、健康法がテーマになった。右端の席ながら、透き通るような白い肌と品のある笑顔で視聴者の視線をクギづけにしたのが、ＭＥ：ＩのＭＩＵ（２３）。「メンバーイチの健康オタク」とテロップで紹介され、新鮮な風を番組に吹き込んだ。話を振られると「韓国で歌手の準備をしていたときに韓国はやっぱりダイエットがすごく厳しくて、健康的