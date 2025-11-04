社会人カップルの勝男と鮎美。大学時代から続いた交際は6年目を迎えようとしていたが、「料理は女が作って当たり前」と思っている勝男に対し、“恋人ファースト”を演じ続けた鮎美は次第に自分を見失ってしまい、プロポーズ直後に別れてしまう――。【試し読み】マンガ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』を読む料理を作るというきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直す2人の成長と再生を描いた『じゃあ、あ