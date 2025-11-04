山田洋次監督作『TOKYOタクシー』の公開を記念して、倍賞千恵子主演の単発ドラマ2作品『ヘソクリと泥棒』『港の絵』が11月にCSホームドラマチャンネルで放送される。 参考：山田洋次監督と倍賞千恵子の熱いハグも『TOKYOタクシー』メイキング写真公開 今回放送されるのは、いずれも1981年にHBC（北海道放送）で制作された、冬の北海道を舞台にしたドラマ2作品。 『ヘソクリと泥棒』は、深い雪に包ま