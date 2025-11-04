男性の恋愛への本気度は、言葉よりも行動に表れるもの。本気なら、駆け引きや曖昧な態度を嫌い、誠実に向き合おうとしてくれるはずです。そこで今回は、そんな男性が愛する女性だけに見せる「本命行動」を紹介します。約束を曖昧にしない「今度ね」「そのうち」は、曖昧な関係の代名詞。本命女性に対しては、そんなあやふやな言葉は使いません。きちんと日時を決めて動こうとするのは、あなたを大切にしたいから。口だけで終わらせ