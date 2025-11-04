どんなに彼氏が怪しい行動をしていても、「もしかして他に女がいる？」なんて聞けないもの。もしかしたら、自分が本命ではなくて、浮気相手ということもあるでしょう。そこで今回は、男性が「他に女がいる時」にすることを紹介します。スマホを出さない＆使わない男性は他に女がいる時、ふとした瞬間に女性にスマホを見られてしまうことがないように、スマホを出すことはないですし、目の前で使うこともしないでしょう。デート中に