恋が長続きする女性には、“意識していないのに彼を惹きつけてしまう”共通点があるんです。それは、愛されるために頑張るのではなく、“自然体の中にある余裕”。そこで今回は、彼を飽きさせない女性が“無意識”にやってる「行動習慣」を紹介します。恋愛だけに生きない彼に依存せず、自分の世界を持っている女性ほど、長く愛されます。趣味や仕事、友達との時間を心から楽しむ姿は、彼にとって“刺激的な存在”そのもの。「自分