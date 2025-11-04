あなたは好きな男性の本心を見抜けますか？今回は、そんな好きな男性の本心が分かる「魔法の質問」を紹介します。「次のデートどこ行く？」「次のデートどこ行く？」と聞いてみましょう。あなたのことを本当に好きなら、その場でどこに行くか決めようとする、あるいはすでに彼がプランを立てているはずです。一方、「その時決めればいいんじゃない？」とか「任せる」と適当な返答の場合は本気で愛されているとは言えないでしょう。