冬の訪れとともに、心まで温かく包み込むような“希望”を届けてくれるKANEBOのホリデーコレクションが登場。2025年11月7日発売の限定アイテムは、ブランドを象徴する朝用クリーム「クリーム イン デイ」と、“消えるカバー力”で人気の美容液ファンデーション「ライブリースキン ウェア?」を主役にした特別なセットです。寒さで乾きやすい季節の肌を、光で満たすように整えてくれる２つのスペシャルエディションをチェックしてい