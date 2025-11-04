【ニューヨーク、エルサレム共同】米ニュースサイト、アクシオスは3日、パレスチナ自治区ガザの治安維持を担う国際安定化部隊について、国連安全保障理事会（15カ国）の承認を得るため、米国が一部の理事国に部隊設置に関する決議案を先行して共有したと伝えた。安保理で数週間以内に採択し、来年1月までの設置を目指すとしている。実現すれば米国と部隊の参加国にガザ管理に関する大きな権限が与えられることになる。順調に設