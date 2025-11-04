【新華社ウルムチ11月4日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州且末（チャルチャン）県でこのほど、750キロボルト変電所が通電に成功し、和田（ホータン）、民豊（ニヤ）、且末、若羌（チャルクリク）各地を結ぶ750キロボルト送変電プロジェクトが正式に稼働した。これにより、中国最大の盆地、タリム盆地における超高圧環状送電線網「新疆環タリム盆地750キロボルト送変電プロジェクト」が全線で運用を開始した