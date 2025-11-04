皆藤愛子アナウンサーのダウンスタイルが話題となっている。皆藤アナは４日までに、自身のインスタグラムを更新。「オンエア終わって髪をほどいてしまってから撮りました」と記すと、髪をほどき、ネイビーのワンピースを着た笑顔のショットを披露。この投稿には「ほどいた髪型も結構好きかも」「めちゃくちゃ可愛いですね」「とってもカワイイよー」「女神」「めっちゃかわいい」「最高」などのコメントが寄せられた。