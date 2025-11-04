人気SFシリーズ『スタートレック』の新たな黄金期の幕開けとなった『スタートレック ディスカバリー』ファイナルシーズン（二ヵ国語版）が、11月6日（木）より海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル「スーパー！ドラマＴＶ#海外ドラマ☆エンタメ」にて日本初放送！ 『スター・