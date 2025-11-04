『名探偵ポワロ』のアンソニー・ホロヴィッツが共同脚本を務める警察捜査ミステリー『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』第1話がPrime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて10月31日（金）より期間限定無料公開中！ 『名探偵ポワロ』の脚本家が贈る英国ミステリー『刑事