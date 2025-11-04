アメリカ共和党のブッシュ政権で副大統領を務め、イラク戦争を主導したディック・チェイニー氏が亡くなりました。84歳でした。複数のアメリカメディアによりますと、チェイニー元副大統領は3日、肺炎や心血管疾患の合併症で亡くなりました。84歳でした。ネオコン＝新保守主義者の代表格として知られるチェイニー氏は、2001年9月11日の同時多発テロの後、共和党・ブッシュ政権のもとイラク戦争を主導し、「史上最も影響力のある副大