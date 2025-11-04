韓国の国家情報院は、トランプ大統領と金正恩総書記による会談の機運が、来年3月にも再び高まる可能性があるとの見通しを示しました。【米朝首脳会談】アメリカのトランプ大統領は、先月APEC首脳会議にあわせて「金正恩総書記に会いたい」との意向を示していましたが、結局会談は実現しませんでした。しかし、韓国の国家情報院は水面下で北朝鮮側が対話に向けて準備を続けていたとする具体的な分析結果を明らかにしました。北朝鮮