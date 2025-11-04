女優の松本若菜が、「第42回ベストジーニスト2025」の協議会選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席した。松本若菜松本は、デコルテや背中、そしてお腹もチラリと見えるデニムコーデで登場。スカートから美脚ものぞかせた。そして、「本日はこのような素晴らしい賞をいただき本当に光栄です。毎年見ていたベストジーニスト賞のこの舞台にまさか自分が今、立てているということが、不思議でもありますし、本当にうれ