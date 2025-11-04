インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月4日、企業のセキュリティ対策・運用を専門家が伴走型で支援する新サービス「IIJセキュリティドクター」の提供を開始した。セキュリティ専門家が「かかりつけ医」として企業のシステム環境や業務特性に応じた課題分析や対策検討を行い、ネットワークやクラウド、メールなど各分野のエキスパートと連携しながら、継続的なセキュリティ強化を支援する。「IIJセキュリティドクター」サービス