精巧な衣装と美しい表現力『「キワどすぎるVラインに思考停止…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《鬼滅の刃・胡蝶しのぶに扮したアレンジ衣装》に大反響』が好評だった、ハネアメがインスタを更新。人気ゲーム『原神』に登場するキャラクター「ラウマ」のコスプレショットを披露したところ、SNS上で大きな話題を呼んでいる。幻想的な青い衣装と特徴的なエルフの耳が印象的。透明感のある布地や繊細な装飾、そしてポージン