結婚生活を長く続けていれば、誰しも一度くらいは「離婚しようかな」と思うことくらいあるかもしれません。しかし長期間悩んだり、本気で離婚したいと考えるようになったら黄色信号。自分の気持ちと向き合ったり、誰かに相談してみたりする必要がありそうです。今回の投稿者さんは、長い間離婚のことで悩んでいると話してくれました。『このまま結婚生活を続けるか、離婚するかで悩んでいます』旦那さんの年収は約3,000万円とかな