私はカオリ（40歳）。最近悩んでいるのは娘・リン（13歳）の食欲。朝ごはんは小学生のときから食パン1枚。娘はそれでは足りないと言うのです。けれど、わが家は朝ごはんを出す習慣がありません。朝を抜くのは節約やダイエットにもなるからちょうどよいと思うのですが……。私も旦那も小食で、朝ごはんはいらないので、どうして娘だけがこんなに食べたがるのかわかりません。娘は、我慢できなくなると家の裏に住む義両親に朝ごはん