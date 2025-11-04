福岡県警筑後署は4日、筑後市山ノ井の路上で同日午後4時ごろ、徒歩で帰宅中の女子中学生が見知らぬ男から「バスが来るからおいで」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40から50代、黒色長髪、青色長袖シャツ、黒色長ズボンを着用。