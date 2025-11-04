明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆つい口にした事で、友人を怒らせるかも。特にプライバシー関係は話題にしない様に。自分に非がある場合は開き直らず、素直に謝った方が良いです。B型の運勢……★★★★☆運気の流れがよく、気持ちも充実しています。頭の中がスッキリと整理されて、やりたい事が次から次へと浮かんできます。O型の運勢…