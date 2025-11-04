暑さに強いコメとして新潟大学の研究グループが開発を進めてきた『新大コシヒカリ』が燕市で販売され、多くの人の関心を集めていました。 11月2日、燕市の道の駅SORAIRO国上で販売されていたのは、燕市産の『新大コシヒカリ』です。新大コシヒカリは猛暑などに強いコメを作ろうと、新潟大学の研究グループが約20年をかけて開発したコシヒカリの新品種です。おととしの猛暑でコメの品質や収量が低下した燕市では、今年